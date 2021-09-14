Advertisements

تنويه عاجل من هيئة الدواء بشأن مصل الأنفلونزا (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:21 ص
مصل
مصل
هدى عبدالرازق
شددت الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، على أهمية الحصول على مصل الأنفلونزا هذا العام لتجنب الخلط بين أعراض الإصابة بنزلات البرد، وفيروس كورونا، معلقة: "أعراضهم متشابهة".

وأشارت "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن مصل الأنفلونزا الموسمي يتم استيراده من الخارج، مضيفة أنه يمكن الحصول على مصل الأنفلونزا الموسمية بدءا من عمر 6 شهور، منوهة بأن الفئة التي تعاني من مكونات المصل لا يجب أن تحصل عليه، موضحة أنه ينصح أن يكون هناك فارق زمني بين الحصول على مصل الأنفلونزا ولقاح كورونا يصل إلى أسبوعين.

وأوضحت أن مصل الانفلونزا يتم استحداثه سنويا ليواكب أنواع الفيروسات الجديدة، موضحة أن المصل متوفر حاليا في مراكز تطعيمات المصل واللقاح "فاكسيرا".

الكلمات المفتاحية

مصل الأنفلونزا مصل كورونا في المدارس فيروس كورونا الاطفال

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على غيابات ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. العثور على جثة مُسن بمياه النيل بني سويف

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد بن شرقي

منذ ساعة و نصف

باريس سان جيرمان يستعد لتوجيه صفقة جديدة لبرشلونة

منذ 35 دقيقة

سيراميكا ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ يوم

الزمالك يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يبلغ الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة

منذ ساعة و نصف

معلول يشترط على الأهلي للتجديد

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

يطرح في المصل واللقاح.. ماذا تعرف عن لقاح الأنفلونزا الرباعي؟

السوق السوداء تلتهم مصل الإنفلونزا.. و"الفجر" تتبع جروبات فيس بوك السرية لبيعه

استشاري حساسية يوضح موانع الحصول على مصل الإنفلونزا (فيديو)

تنويه عاجل من الصحة بشأن مصل الإنفلونزا ولقاح كورونا

مكافحة كورونا: "الناس خايفة من المدارس ومخافتش من المصايف" (فيديو)

لجنة كورونا تحذر من الشعور بهذه الأعراض الفترة المقبلة (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

07:42 م

غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة

07:32 ص

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

01:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements