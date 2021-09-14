تنويه عاجل من هيئة الدواء بشأن مصل الأنفلونزا (فيديو)

شددت الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، على أهمية الحصول على مصل الأنفلونزا هذا العام لتجنب الخلط بين أعراض الإصابة بنزلات البرد، وفيروس كورونا، معلقة: "أعراضهم متشابهة".



وأشارت "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن مصل الأنفلونزا الموسمي يتم استيراده من الخارج، مضيفة أنه يمكن الحصول على مصل الأنفلونزا الموسمية بدءا من عمر 6 شهور، منوهة بأن الفئة التي تعاني من مكونات المصل لا يجب أن تحصل عليه، موضحة أنه ينصح أن يكون هناك فارق زمني بين الحصول على مصل الأنفلونزا ولقاح كورونا يصل إلى أسبوعين.



وأوضحت أن مصل الانفلونزا يتم استحداثه سنويا ليواكب أنواع الفيروسات الجديدة، موضحة أن المصل متوفر حاليا في مراكز تطعيمات المصل واللقاح "فاكسيرا".

