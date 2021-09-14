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عادل حمودة: حرية الاعتقاد رسالة إسلامية وليست قضية اجتماعية (فيديو)
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:22 ص
شيماء حسن
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ركز خلال جلسة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على قضية حرية المعتقد.
وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الرئيس ركز على حرية المعتقد نفسه، ونجد أن هناك الكثير من المتعصبين ولا يعلنون ذلك.
وأكد رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر ضرورة نشر ثقافة قبول الآخر، حيث إن حق حرية الاعتقاد سواء كان الشخص متدينًا أو غير متدين مكفول للجميع، مستطردًا: "هذا الكلام ليس اجتماعي ولكنه ديني لأن الرسالة الإسلامية تقول إنّ مَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ".