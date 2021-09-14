تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

يلاقي نادي برشلونة نظيره فريق بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره بايرن ميونيخ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.





ويتواجد برشلونة مع بايرن ميونيخ، في المجموعة التي تضم كل من دينامو كييف وبنفيكا البرتغالي.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

وتنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، والتي ستكون من ضمنها قناة ETV الأثيوبية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ على النايل سات مجانا.





وإليكم القنوات المجانية الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا مجانا:

İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)

قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي.

قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـافقي.

قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي.

قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500.



