عادل حمودة: "درية شفيق" تستحق أن تكون رمزًا لـ2022 (فيديو)

طالب الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بأن تكون الكاتبة الصحفية درية شفيق هي الرمز والنموذج لعام 2022 والذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه عام المجتمع المدني.

وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الدكتورة درية شفيق توفيت سنة 1975 بعد أن ألقت بنفسها من شرفة شقتها بعد 18 عامًا من الإقامة الجبرية، وتستحق أن تكون هي الرمز لـ2022 كونها نموذج لا يتكرر".



