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عادل حمودة: "درية شفيق" تستحق أن تكون رمزًا لـ2022 (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
طالب الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بأن تكون الكاتبة الصحفية درية شفيق هي الرمز والنموذج لعام 2022 والذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه عام المجتمع المدني.
وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الدكتورة درية شفيق توفيت سنة 1975 بعد أن ألقت بنفسها من شرفة شقتها بعد 18 عامًا من الإقامة الجبرية، وتستحق أن تكون هي الرمز  لـ2022 كونها نموذج لا يتكرر".

وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "درية شفيق تخرجت من مدرسة التبشيرية الفرنسية في المرحلة الابتدائية واستكملت دراستها من خلال بعثة إلى فرنسا لتدافع عن حقوق المرأة واستطاعت تأسيس جمعية بنت النيل وخاضت مظاهرة إلى البرلمان وهي السبب في كل الحقوق التي حصلت عليها المرأة في الانتخاب والتصويت ولاسيما بعد أن جرى إنصافها ورد اعتبارها فيما بعد".

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