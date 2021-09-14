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والد مهندس الدقهلية يوجه رسالة إلى الشعب المصري (فيديو)
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 06:53 ص
هدى عبدالرازق
كشف عاطف الشربيني، والد مهندس الدقهلية، تفاصيل مقتل نجله على يد صديقه، قائلا: "ابني واخد شيكات على زميله القاتل بـ 680 ألف جنيه، وزميله فلس".
وقال "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إن نجله طالب بحقه، مضيفا: "القاتل وقف ابني على كوبري الجامعة وهى منطقة ضلمة وخدره وزقه في النيل"، لافتًا إلى أن كاميرات المراقبة كشفت تفاصيل الواقعة.
وأضاف: "اتصلنا بزميله وسألناه على ابني وقالنا خد تاكسي ومشي"، لافتًا إلى أنهم أبلغوا الشرطة وظلوا يبحثون عنه 10 أيام، متابعًا: "وزارة البيئة وهى بتنضف ورد النيل طلعوا ابني"، مستطردا باكيا: "شفت ابني بيضحك فالمشرحة وكأنه بيقولي أنا في الجنة"، موجهًا رسالة إلى الشعب المصري: "أنا أخوكم وابنكم.. عايزين نجيب حق ابني".