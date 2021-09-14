والد مهندس الدقهلية يوجه رسالة إلى الشعب المصري (فيديو)

كشف عاطف الشربيني، والد مهندس الدقهلية، تفاصيل مقتل نجله على يد صديقه، قائلا: "ابني واخد شيكات على زميله القاتل بـ 680 ألف جنيه، وزميله فلس".





وقال "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إن نجله طالب بحقه، مضيفا: "القاتل وقف ابني على كوبري الجامعة وهى منطقة ضلمة وخدره وزقه في النيل"، لافتًا إلى أن كاميرات المراقبة كشفت تفاصيل الواقعة.



