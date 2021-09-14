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عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
بات سعد سمير مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي قريب جدا من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث كشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى أن سعد سمير قد اجتمع في الساعات الماضية مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، لوضع اللمسات الأخيرة على عملية خروجه معارا في الموسم المقبل.

سعد سمير قريب من الانتقال إلى فيوتشر
وأقترب سعد سمير من للانضمام إلى فيوتشر لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح له إمكانية العودة للنادي بعد الموسم الأول.

جدير بالذكر أن سعد سمير يبلغ من العمر 32 عاما، وانضم للأهلي عام 2009، ومنذ هذه الفترة لعب سعد 204 مباراة مع الأهلي، وفاز مع الفريق بـ 21 بطولة بينهم 4 دوري أبطال إفريقيا.

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فيوتشر فترة الأنتقالات الصيفية سعد سمير الاهلي

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