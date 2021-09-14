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بسبب خلافات مالية.. حبس 5 أشخاص بتهمة اختطاف صاحب مقهى ببني سويف

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:37 ص
مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
أمر المحامى العام الأول لنيابات بني سويف، بحبس المتهمين الخمسة في واقعة اختطاف صاحب مقهى، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

مدير أمن بني سويف يتحرك
كان قطاع الأمن العام ووحدة مباحث قسم شرطة بني سويف بإشراف اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تمكنوا من كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص وتحديد وضبط الجناة وتحرير المختطف.

رئيس مباحث بني سويف
وتلقى الرائد محمود فؤاد، رئيس مباحث قسم بني سويف، إخطارًا من ربة منزل، مقيمة مركز ناصر شمال بني سويف بغياب زوجها -مالك كافيه كائن بدائرة القسم- عقب توجهه لـ"الكافيه" مستقلًا سيارته، واتصل بها وأخبرها بأنه فـي طريق عودته للمنزل إلا أنه لم يعد.

على الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية والعميد منصور عمر رئيس المباحث الجنائية وبرئاسة المقدم مصطفي أبوطالب مفتش مباحث البندر والرائدين محمود فؤاد وعماد عرفة معاون أول المباحث وبمعاونة النقباء أحمد هديب ومصطفي صلاح وأحمد فهمي معاونوا المباحث.

خطف بسبب خلافات مالية
وأسفرت جهود الفريق عن وجود خلافات مالية بين المتغيب و"مُدرس" مقيم بدائرة القسم، لسابقة وجود شراكة بينهما، وإيهامه المتغيب بقدرته على استصدار عفو عن "شقيق زوجته" المحبوس على ذمة إحدى القضايا مقابل مبلغ مالى "تقاضاه منه" وأنه اختطفه لاستعادة أمواله.

اعترافات المتهم
وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص، وأنهم اختطفوا المجني عليه وأوثقوه واحتجزوه بإحدى المنازل بمركز بني سويف، وتحفظوا على سيارته بمنطقة الأهرام بالجيزة.

ضبط المتهمين
وباستهداف المنزل أمكن ضبط المتهمين وتحرير المجني عليه، وتبيّن أنه مكبل اليدين ومصاب بكدمات بالوجه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وجرى ضبط السيارة الخاصة بالمجني عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

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