عادل حمودة: مجتمعنا لا يهتم بحقوق الإنسان من التنشئة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "هل نحن بالفعل مجتمع معني بثقافة حقوق الإنسان! يجب أن نتعلم أن هذه الثقافة تُدرس من الحضانة".





وتساءل "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين: "الواقع أن هذا لا يحدث في مصر وربما لو لخصت تاريخه ستجد أن فيه درجة من درجات الإبعاد عن الحياة العامة في البيت والمدرسة متكلمش، في الجامعة متكلمش، بعد الجامعة مشي جنب الحيط، وبعد كده تطلب منه أنه يبدأ في ممارسة الحرية! يجب أن ندرك أن حقوق الإنسان والتنشئة متلازمين".





وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "حرية الإنسان تبدأ من حرية غيره، ويجب أن تبدأ حقوق الإنسان من المجتمع"، مؤكدًا على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان هي مسؤولية كل من وسائل الإعلام، ووزارة الثقافة، الجامعات والمدارس، والأئمة في المساجد والرعاة في الكنائس، وإلا ستظل الجروح ملتئمة على ما فيها وهو ما قد يفسد الجسد بشكل عام.