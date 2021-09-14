شاهد.. عادل حمودة: "الأحزاب تحتاج إعادة النظر في تشكيلها"

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، على ضرورة أن يكون هناك دورًا فاعلًا للأحزاب في الأنشطة السياسية في المجتمع.





وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إن هناك 83 حزبًا سياسيًا، مستطردًا: "هذا الرقم يجعل من الصعب على أي إنسان سواء كان مثقفًا أو مهتمًا أن يذكر 10 أحزاب".





وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "هذه الأحزاب تحتاج إعادة النظر في تشكيلها وتندمج في تكتلات واضحة وتعيد النظر في تقربها إلى الناس وأن يكون هناك نشاطًا اجتماعيًا واقتصاديًا وطبيًا وتوعويًا في كثير من الأمور".



