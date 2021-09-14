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شاهد.. عادل حمودة: "الأحزاب تحتاج إعادة النظر في تشكيلها"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:01 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، على ضرورة أن يكون هناك دورًا فاعلًا للأحزاب في الأنشطة السياسية في المجتمع.

وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إن هناك 83 حزبًا سياسيًا، مستطردًا: "هذا الرقم يجعل من الصعب على أي إنسان سواء كان مثقفًا أو مهتمًا أن يذكر 10 أحزاب".

وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "هذه الأحزاب تحتاج إعادة النظر في تشكيلها وتندمج في تكتلات واضحة وتعيد النظر في تقربها إلى الناس وأن يكون هناك نشاطًا اجتماعيًا واقتصاديًا وطبيًا وتوعويًا في كثير من الأمور".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون هو الفيصل الوحيد في التعامل مع حرية الرأي وباقي الحريات، مستطردًا: "القانون يجب أن يكون القيد على حرية الرأي والتجمع والعمل السياسي ولا يكون هناك قيد آخر، إذا تجاوزنا نُحاسب وإذا توافقنا نُشجع".

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة بوابة الفجر الأحزاب آلفجر

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