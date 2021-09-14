15 مليون سعر صفقة الزمالك المنتظرة

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن طلب نادي طلائع الجيش الحصول على 15 مليون جنيه مقابل بيع مهند لاشين إلى صفوف الزمالك.





الزمالك يبحث عن لاعب وسط

وقال كريم في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"فتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات قوي مع اللاعب مؤخرًا لتدعيم خط الوسط ورغم إنهاء كافة المفاوضات معه لكن الصفقة متعثرة حتى الآن بسبب طلبات طلائع الجيش".





وتابع "يعتبر محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب هو بديل مهند لاشين حال صفقة الأخير بشكل رسمي حيث تعتبر الأولوية لدى إدارة الزمالك بضم مهند لاشين".



