Advertisements

15 مليون سعر صفقة الزمالك المنتظرة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:56 ص
الزمالك
الزمالك
كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن طلب نادي طلائع الجيش الحصول على 15 مليون جنيه مقابل بيع مهند لاشين إلى صفوف الزمالك.

الزمالك يبحث عن لاعب وسط
وقال كريم في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"فتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات قوي مع اللاعب مؤخرًا لتدعيم خط الوسط ورغم إنهاء كافة المفاوضات معه لكن الصفقة متعثرة حتى الآن بسبب طلبات طلائع الجيش".

وتابع "يعتبر محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب هو بديل مهند لاشين حال صفقة الأخير بشكل رسمي حيث تعتبر الأولوية لدى إدارة الزمالك بضم مهند لاشين".

الكلمات المفتاحية

مهند لاشين طلائع الجيش صفقات الزمالك الزمالك

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من بقاء عواد وجنش

منذ 35 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل غضب حازم إمام في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يتحرك لضم صفقة مدوية

الكشف عن تفاصيل صفقة الزمالك المرتقبة

عاجل.. الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

هل يُضحي الزمالك بثنائي الفريق من أجل ضم بديل ساسي؟

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

07:42 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

01:26 ص

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

11:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements