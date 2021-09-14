عاجل.. العثور على جثة مُسن بمياه النيل بني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف، جثة مُسن عُثر عليها بمياه نهر النيل، بالقرب من دير العذراء ببياض العرب بمركز بني سويف، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.





وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة لشخص في مياه نهر النيل، بالقرب من دير العذراء ببياض العرب بدائرة مركز شرطة بني سويف.





ووجه مدير الأمن قوات الإنقاذ النهري بالانتقال إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنه لشخص يدعى "مصطفى س.م" 82 عامًا، مقيم حي الرحبة بمدينة بني سويف.



