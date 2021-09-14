الأهلي يوافق على رحيل 3 لاعبين

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن موافقة إدارة النادي الأهلي على رحيل سعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم إلى صفوف فيوتشير إف سي.





الأهلي يفتح باب الرحيل أمام 3 لاعبين

وقال كريم في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة النهار :"وافق مسئولو النادي الأهلي على إعارة الثلاثي سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم لمدة موسم بعد سلسلة المفاوضات التي تمت بين الطرفيين خلال الأيام الماضية".





وتابع "رغم تفكير الأهلي في الإبقاء علي منعم الا انه تم الاستقرار في النهاية علي الموافقة علي إعارته لفيوتشر برفقة سعد سمير ونيدفيد".



