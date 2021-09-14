تشكيل برشلونة المتوقع ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره بايرن ميونيخ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.





ويتواجد برشلونة مع بايرن ميونيخ، في المجموعة التي تضم كل من دينامو كييف وبنفيكا البرتغالي.





تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونيخ

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.





خط الدفاع: أوسكار مينجيزا، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، وجوردي ألبا.





خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، بيدري، وفرينكي دي يونج.





خط الهجوم: لوك دي يونج، وممفيس ديباي.



