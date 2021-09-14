Advertisements

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره بايرن ميونيخ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.

ويتواجد برشلونة مع بايرن ميونيخ، في المجموعة التي تضم كل من دينامو كييف وبنفيكا البرتغالي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونيخ
ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أوسكار مينجيزا، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، وجوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، بيدري، وفرينكي دي يونج.

خط الهجوم: لوك دي يونج، وممفيس ديباي.

أخبار تهمك

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من بقاء عواد وجنش

منذ 37 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل غضب حازم إمام في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 23 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

07:42 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

01:26 ص

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

11:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements