موعد مباراة مانشستر يونايتد ويانج بويز فى دوري ابطال اوروبا

يواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره فريق يانج بويز السويسري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ويانج بويز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ياينج بويز، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب يانج بويز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



