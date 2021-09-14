كارتيرون يحسم موقفه النهائي من بقاء عواد وجنش

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك موقفه من رحيل الثنائي محمود عبد الرحيم جنش و محمد عواد حارس الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري.





موقف جنش ومحمد عواد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أخر تطورات مستقبل الثنائي محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد حارسا الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الموسم الجديد.





وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة يرفض استمرار محمود جنش ومحمد عواد في الفترة المقبلة.





وأتم المصدر موضحا أن ترتيب حراس المرمى بالنسبة للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، محمد أبوجبل، ومحمد صبحي بالإضافة إلى حارس صاعد من الناشئين.



