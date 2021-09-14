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مواعيد مباريات الجولة الأولى بالدوري المغربي
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:47 ص
يقدم موقع الفجر الرياضي جدول مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021 ضمن مباريات الجولة الأولي من البطولة.
وتنطلق يوم غد الثلاثاء مسابقة الدوري المغربي للموسم الجديد 2021-2022 وسط ترقب كبير من الجماهير المغربية.
مواعيد مباريات الدوري المغربي:
الجيش الملكي - النادي السالمي الثلاثاء
الفتح الرباطي - يوسفية برشيد الجمعة
الدفاع الجديدي - حسنية أكادير السبت
اتحاد طنجة - شباب المحمدية السبت
النادي السالمي - المغرب الفاسي السبت
الرجاء البيضاوي- أولمبيك خربيكة
نهضة بركان - أولمبيك آسفي
سريع وادي زم - الوداد البيضاوي