Advertisements

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 03:04 ص
مباريت الدوري السعودي
مباريت الدوري السعودي
يقدم موقع الفجر الرياضي جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي الجولة الخامسة المقرر لها يوم الخميس المقبل موسم 2021-2022.

ويتصدر حاليا نادي اتحاد جدة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فيما يحتل الفتح والفيحاء والهلال والرائد وضمك المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وتعد مواجهة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد يوم السبت المقبل على ملعب مرسول بارك هي المباراة المنتظرة من جانب الجماهير السعودية.

مواعيد مباريات الدوري السعودي:

الباطن - الطائي 
الفيصلي - الفيحاء
التعاون - الرائد
ضمك - الشباب
الاهلي - الفتح
الهلال - الاتفاق
الحزم - أبها
النصر - الاتحاد

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة النصر والاتحاد مباريت الدوري السعودي الهلال النصر والاتحاد الدوري السعودي

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 9 ساعات

رعب بافاري.. تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ يوم

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. العثور على جثة مُسن بمياه النيل بني سويف

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يبلغ الأهلي بقرار ناري

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم Saudi Professional League

ترتيب جدول الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات أمس الخميس 23-1-2020

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز النصر

جدول ترتيب الدوري السعودي

مواعيد مباريات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة الثانية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

07:42 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

01:26 ص

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

11:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements