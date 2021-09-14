مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين

يقدم موقع الفجر الرياضي جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي الجولة الخامسة المقرر لها يوم الخميس المقبل موسم 2021-2022.





ويتصدر حاليا نادي اتحاد جدة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فيما يحتل الفتح والفيحاء والهلال والرائد وضمك المركز الثاني برصيد 7 نقاط.





وتعد مواجهة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد يوم السبت المقبل على ملعب مرسول بارك هي المباراة المنتظرة من جانب الجماهير السعودية.





مباريات الدوري السعودي : مواعيد





الباطن - الطائي

الفيصلي - الفيحاء

التعاون - الرائد

ضمك - الشباب

الاهلي - الفتح

الهلال - الاتفاق

الحزم - أبها

النصر - الاتحاد