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مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 03:04 ص
يقدم موقع الفجر الرياضي جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي الجولة الخامسة المقرر لها يوم الخميس المقبل موسم 2021-2022.
ويتصدر حاليا نادي اتحاد جدة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فيما يحتل الفتح والفيحاء والهلال والرائد وضمك المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
وتعد مواجهة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد يوم السبت المقبل على ملعب مرسول بارك هي المباراة المنتظرة من جانب الجماهير السعودية.
مواعيد مباريات الدوري السعودي:
الباطن - الطائي
الفيصلي - الفيحاء
التعاون - الرائد
ضمك - الشباب
الاهلي - الفتح
الهلال - الاتفاق
الحزم - أبها
النصر - الاتحاد