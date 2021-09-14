رعب بافاري.. تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي برشلونة نظيره فريق بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره بايرن ميونيخ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.





ويتواجد برشلونة مع بايرن ميونيخ، في المجموعة التي تضم كل من دينامو كييف وبنفيكا البرتغالي.

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع أمام برشلونة





ومن المتوقع أن يبدأ نادي بايرن ميونيخ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز – لوكاس هيرنانديز – أوباميكانو – بنجامين بافارد.

خط الوسط: ليون جورتيزكا جوشوا كيميتش، توماس مولر.

خط الهجوم: ليوري ساني – روبيرت ليفاندوفيسكي – جمال موسيلا.



