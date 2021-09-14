تطورات تعاقد بيراميدز مغ الصفقة الكبرى

كسف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز آخر تطورات ملف صفقة نجم الوداد الرياضي المغربي والذي يسعى مسؤولو الفريق السماوي لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي

علم "الفجر الرياضي" من مصادره الخاصة أن مسئولى بيراميدز حصلوا على توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد الرياضي المغربي وهداف الدوري المغربي خلال الفترة الماضية.





ويسعى مسئولو الفريق السماوي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وجاء ذلك كأحد رغبات إيهاب جلال المدير الفني الحديث لبيراميدز والذي تولى القيادة الفنية لتدريبات الفريق مساء أمس.





وبناءا على تأكيد مصادرنا داخل نادي بيراميدز فإن وليد الكرتي لاعب الوداد الرياضي وقع للفريق السماوي لثلاثة مواسم مقبلة، ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة إعلان بيراميدز رسميًا عن الصفقة.



