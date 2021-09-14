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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد يانج بويز فى دوري ابطال اوروبا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 03:25 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
علي ماهر حلمي
يواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره فريق يانج بويز السويسري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة..
وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ياينج بويز، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب يانج بويز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: دي خيا.
خط الدفاع: بيساكا، ماجواير، شاو، فاران.
خط الوسط: بوجبا، فريد، فيرنانديز.
خط الهجوم: رونالدو، سانشو، مارسيال.

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