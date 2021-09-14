موسيماني يبلغ الأهلي بقرار ناري

حدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، للجنة الكرة مطلبًا جديدًا وذلك قبل بداية الموسم الكروي الجديد.





موسيماني يبلغ لجنة التخطيط بمواصفات حارس المرمى الجديد

وأبلغ موسيماني اللجنة أنه يحتاج لضم حارس مرمى مع شرط أن يكون أقل من 30 عام ويكون في كامل جاهزيته الفنية وسبق له أن شارك في الكثير من المباريات الرسمية مع فريقه.





وأضاف أن الحارس يجب أن تكون نسبة مشاركته أكثر من 70% في المباريات ويكون على قدر كبيرة من المسؤولية من أجل منافسة محمد الشناوي الحارس المرمى الأساسي للنادي الأهلي.





ومن المُنتظر أن تعقد لجنة التخطيط إجتماعها خلال الفترة القادمة من أجل تحديد الحارس المراد التعاقد معه.



