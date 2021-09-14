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موعد مباراة تشيلسي وزينت فى دوري ابطال اوروبا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره فريق زينيت الروسي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتقام مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب نادي تشيلسي.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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