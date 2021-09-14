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مي كساب لـ "الفجر الفني": مصطفي قمر مطربي المفضل في المراهقة.. وأحببت التعاون معه في "فارس بلا جواز"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
مي كساب
مي كساب

أعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في مسلسل "فارس بلا جواز"، على الرغم إنها ظهرت كضيفة شرف فقط ضمن أحداث المسلسل.


وقالت مي كساب في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، "مصطفي قمر نجم كبير ومطربي في فترة المراهقة، وفرحت أوي لما كلموني عشان أقدم حلقة ضمن أحداث المسلسل، والحلقة بتاعتي الحمد لله جابت تفاعل كبير والجمهور حبها، وكواليس العمل مع الشباب في المسلسل جميلة وكلها ضحك وهزار، هم شباب شاطرة ولهم مستقبل".

يذكر أن مسلسل «فارس بلا جواز» بطولة عدد ممن النجوم أبرزهم، بشرى، ومحمد ثروت، وريم مصطفى، وطارق الإبياري، وسليمان عيد، وطارق عبدالعزيز، وشيري عادل، وبيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، وأوس أوس، وديما بياعة، ومحمد طعيمة، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.



«فارس بلا جواز» مسلسل كوميدي
وتدور أحداث مسلسل «فارس بلا جواز» في إطار دراما كوميدية، حول شاب يدعى فارس غير متزوج، وحسب تطورات الأحداث التي تدفعه للارتباط والبحث عن عروسة جديدة على مدار الحلقات للارتباط بها، وستكون قصة المسلسل متصلة منفصلة بنفس الأبطال مع اختلاف العروسة التي سيتم اختيارها كل حلقة.

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مي كساب مصطفى قمر مسلسل فارس بلا جواز تصريح خاص

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