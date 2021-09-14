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ميدو: الزمالك ييقرر إعارة حارسه إلى فاركو

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:11 ص
الزمالك
الزمالك
امل الحلفاوي
قرر مسئولو نادي الزمالك، إعارة محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي ذلك وفقًا لما أكده الإعلامي أحمد حسام ميدو، عبر برنامجه التليفزيوني "أوضة اللبس"، الذي يذاع على قناة النهار، " الزمالك قرر إعارة محمد صبحي إلى فاركو".

وتابع "الزمالك في حاجة إلى لاعب 8 دولي، ومهاجم صريح مميز فقط، وإن أردت الوصول لمرحلة الكمال، فيجب أن يتم التعاقد أيضا مع لاعب 6 قوي كبديل لطارق حامد".

واستكمل، "محمود شبانة سيصبح لاعبًا أساسيًا في الزمالك مع الوقت".

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