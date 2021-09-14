أندية الدوري تنقلب على اتحاد الكرة

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن أندية الدوري المصري، قررت الانقلاب ضد اتحاد الكرة المصري، خلال الفترة المقبلة.





انتخابات اتحاد الكرة القادمة

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "51 ناديًا قرروا عقد جمعية عمومية غير عادية لإجراء انتخابات اتحاد الكرة، وهناك غضب كبير من معظم الأندية تجاه اللجنة التي تدير اتحاد الكرة".





وتابع، "لا أرى أي تخطيط حقيقي لمستقبل الكرة المصرية، هناك بعض القرارات الجيدة مثل تعيين كارلوس كيروش، لكن يجب أن نستفيد منه من العديد من الجهات، ليس فقط كمدير فني للمنتخب الوطني، بل يجب أن يضع هذا الرجل خطة طويلة الأمد للمنتخب الأول ومنتخبات الشباب".



