حسين السيد على ردار بيراميدز ويقترب بقوة من الانضمام

اقترب حسين السيد ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي والمعار من صفوف طلائع الجيش، من الانتقال لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الفريق السماوي.





بيراميدز يريد حسم الصفقة

وجاء ذلك في ظل سعي الأخير لتدعيم صفوفه بظهير أيسر قوي في الموسم المقبل، بعد تراجع مستوى طارق طه الظهير الأيسر الاحتياطي في الفترة الماضية، واستبعاده من قائمة الفريق الأولى التي أرسلها لاتحاد الكرة، خلال اليومين الماضيين.





وترغب إدارة بيراميدز في التعاقد مع ظهير أيسر قوي استعدادًا للموسم الجديد، ليكون بديلا لمحمد حمدي الظهير الأيسر الحالي والذي يقدم مستويات أكثر من رائعة ويحظى بثقة كبيرة من جانب الإدارة، والجهاز الفني في الفترة الأخيرة.





من جانبه كشف علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للنادي الإسماعيلي، عن وجهة حسين السيد، قائلا: «اعتقد إنه راح بيراميدز»، مؤكدا أن «رغبة اللاعبين مهمة للغاية، وهو من يحدد مصيره، وأحترم بعض اللاعبين الذين يتحدثون عن رغبتهم بكل صراحة، لأن أي لاعب لن يستطيع أن ينتج مع هذا الفريق».





جدير بالذكر أن حسين السيد قدم مستوى جيد للغاية مع فريق الإسماعيلي، وساهم في بقاء الدراويش في الدوري الممتاز، بعد مروره بفترة تراجع النتائج، في بداية الموسم الماضي.



