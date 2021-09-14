موعد مباراة يوفنتوس ومالمو فى دوري ابطال اوروبا

يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره فريق مالمو السويدي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب نادي مالمو.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



