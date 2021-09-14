مؤشر قوي يقرب الأهلي من تمديد عقد نجم الفريق

تواصلت لجنة التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع واحد من نجوم القلعة الحمراء للوصول إلى إتفاق نهائي حول تمديد عقده مع الفريق.





الأهلي يقترب من تمديد عقد عمرو السولية

وشهدت الساعات القليلة الماضية وجود مفاوضات بين إدارة النادي الأهلي وعمرو السولية لاعب وسط الميدان من أجل معرفة طلباته المالية قبل الإستقرار على شكل العقد الجديد.





في الوقت الذي تم الوصول إلى الصيغة النهائية التي سيحصل مقابلها اللاعب على 10 مليون جنيه في العام الأول و11 مليون في العام الثاني فيما يحصل على 12 مليون في العام الثالث.





ووعدت الإدارة عمرو السولية بالحصول على مليون جنيه من الإعلانات كل عام تعويضًا عن تعذر رحيله والإنضمام للفرق التي تلعب في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على سبيل الإعارة.



