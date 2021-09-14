تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد مالمو فى دوري ابطال اوروبا

يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره فريق مالمو السويدي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب نادي مالمو.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.





خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو- جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - لوكا بيليجريني.





خط الوسط: أدريان رابيو- مانويل لوكاتيلي - فريدريكو بيرنارديسكي - وستون ماكيني - ديان كولوسيفسكي.





خط الهجوم: ألفارو موراتا.



