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سيراميكا ينقض على نجم الأهلي

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:41 ص
الأهلي
الأهلي
امل الحلفاوي
فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا باب المفاوضات مع واحد من لاعبي القلعة الحمراء للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

سيراميكا يقترب من ضم رامي ربيعة
وتبحث الإدارة برئاسة محمد أبو العنين عن سبل الحصول على خدمات رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي لضمه لصفوف الفريق خاصةً بسبب الخبرات الكبيرة التي يتوفر عليها من سنوات لعبه للقلعة الحمراء.

وطلب رامي ربيعة من جهاز الكرة في فريق سيراميكا كليوباترا مهلة من أجل التفكير في العرض ومعرفة ما إذا كان سيكمل الموسم القادم في القلعة الحمراء أم سيرحل.

وكان ربيعة قد خرج من التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي وذلك بسبب إعتماد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على الثنائي أيمن أشرف وبدر بانون.

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