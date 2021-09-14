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الزمالك يحسم الصفقة الذهبية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 06:02 ص
الزمالك
الزمالك
محمود دياب
حسم مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إتمام التعاقد مع الصفقة الذهبية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يتعاقد مع النقاز
ونجح مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع حمدي النقاز الظهير الأيمن لترجي الرياضي التونسي السابق.

وكان طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إتمام التعاقد الظهير الأيمن التونسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة نظيره نادي أسوان، في إطار الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

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