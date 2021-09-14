عقب التعاقد مع رونالدو.. نجم مانشستر يونايتد يسعى لتجديد عقده

كشفت تقارير صحفية إنجليزية صحفي، عن تطور جديد بشأت مستقبل النجم الفرنسي بول بوجبا، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد الصيف القادم.





بوجبا يريد البقاء داخل مانشستر يونايتد

ووفقاً للمعلومات الواردة من شبكة "The Athletic" البريطانية، فإن بول بوجبا أصبح يميل الى تجديد عقده مع الفريق، بدلاً من الرحيل الصيف القادم.





وأضاف المصدر أن الأداء الذي قدمه الفريق ضد نيوكاسل، بالإضافة إلى عودة كريستيانو رونالدو، جعلت اللاعب يفكر في تجديد عقده مع الفريق.





وكانت تقارير قد زعمت بأن بول بوجبا يخطط للإنتقال الى ريال مدريد مجاناً في نهاية هذا الموسم، كما أن يوفنتوس وسان جيرمان مهتمين بضمه.



