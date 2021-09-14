اشترط التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتجديد مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.





معلول يشترط على الأهلي للتجديد يأتي ذلك وفقًا لما أكده الإعلامي أحمد حسام ميدو، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، حيث أوضح، "على مسئوليتي الشخصية، علي معلول لن يجدد للأهلي بسهولة، طالب أرقام أكبر بكثير من المعروضة من الأهلي".





وتابع، "علي معلول هو من يقود المفاوضات مع الأهلي بسبب اقتراب نهاية تعاقده، ولن يفلح أبدًا في إقناع الأهلي بكسر سقف الرواتب من أجله، كان غيرك اشطر".





واستكمل، "الأهلي حسم أمس الإثنين، ملف التجديد لعمرو السولية بشكل نهائي".



