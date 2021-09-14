تعرف على غيابات ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

أسدل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني الستار على قائمة الميرنجي لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





غيابات ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

و من المقرر أن تُقام مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني أمام إنتر ميلان الإيطالي مساء الأربعاء المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وشهدت اختيارات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، غياب الخماسي جاريث بيل وداني سيبايوس وتوني كروس وفيرلاند ميندي ومارسيلو.





وجاءت قائمة الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي:





حراسة المرمى: كورتوا - لونين - توني





الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - ميجيل





الوسط: مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز - إيسكو - كامافينجا - بلانكو





الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - يوفيتش - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو.



