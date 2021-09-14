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ميدو يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد بن شرقي

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:32 ص
بن شرقي
بن شرقي
امل الحلفاوي
فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة بشأن تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

تجديد عقد بن شرقي
وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن تجديد أشرف بن شرقي، مع الزمالك ليس سهلاً.

وتابع، " أشرف بن شرقي سيرحل عن الزمالك، اللاعب لديه خطط أخرى، وستكون معجزة لو كمل في الزمالك".

جدير بالذكر أن الزمالك، كان قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز، الموسم الماضي 2020-2021، برصيد 8 نقاط.

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