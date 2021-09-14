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غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:32 ص
بيرسي تاو
بيرسي تاو
امل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن هناك استياء شديد في النادي الأهلي، بسبب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الجديد.

غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك حالة غضب شديدة داخل الأهلي تجاه الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو".

واستكمل، "بيرسي تاو لعب مصابًا مع منتخب جنوب إفريقيا، وموسيماني غاضب بشدة بسبب ذلك، حيث أن غيابه لن يتوقف فقط على فترة الإصابة 5 أو 6 أسابيع، لكن ربما تصل لما قبل نهاية الدور الأول بسبب احتياجه أيضا لفترة للانسجام مع الفريق".

وأشار، "إصابة بيرسي تاو ستعطل مرحلة انسجامه مع باقي لاعبي الأهلي".

وكان الأهلي تعاقد مع بيرسي تاو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من صفوف برايتون، والذي تعرض لإصابة قوية خلال الفترة الأخيرة.

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