إصابة جديدة في ريال مدريد

تحدث تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل إصابة الجناح الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد التي تعرض لها قبل مواجهة سيلتا فيجو الماضية.





إصابة جاريث بيل لاعب ريال مدريد

و كان جاريث بيل لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد قد تعرض لإصابة في التدريبات السبت الماضي، وغادر الملعب واضعا ضمادة على فخذ ساقه اليمنى.





من جانبه ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الجناح الدولي الويلزي جاريث بيل خضع لفحوصات طبية وتبين أنه يُعاني من إصابة في أوتار الركبة لساقه اليمنى.





وأشارت الصحيفة إلى أن مدى تطور الإصابة التي تعرض لها الويلزي جاريث بيل جناح الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني سيحسم موعد عودته للمشاركة.





الجدير بالذكر أن جاريث بيل جناح الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني تعرض في الموسم الماضي لثلاثة إصابات خلال تواجده مع توتنهام هوتسبير ستوك.



