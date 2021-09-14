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مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم ليدز يونايتد

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:03 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، إن بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، يستهدف التعاقد مع أحد لاعبي ليدز يونايتد، الصيف المقبل.

مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم ليدز يونايتد
وبحسب شبكة "Fichajes" الإسبانية، فإن جواردويلا يضع لاعب خط وسط ليدز والمنتخب الإنجليزي كالفين فيليبس، على أجندته.

وتمكن صاحب الـ25 عامًا من الحصول على مركز أساسي في تشكيلة الأسود الثلاث، كما أنه لاعب مهم في تشكيلة ليدز يونايتد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، جمعهم من ثلاث انتصارات وهزيمة واحدة.

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