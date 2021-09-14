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نيكول سعفان توضح حقيقة انفصالها عن طليق أصالة نصري

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 06:42 ص
أصالة نصري
أصالة نصري
وكالات


حسمت عارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان، أنباءا متداولة بشأن انفصالها عن المخرج، طارق العريان، وذلك بالتزامن مع احتفال طليقته الفنانة السورية، أصالة نصري، بزواجها من الشاعر العراقي، فائق حسن. 

ونشرت سعفان عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين احتفالها بعيد ميلاد طارق العريان، والذي يظهر فيه كعكة عيد ميلاده، ومكتوب عليها اسمه. 

يشار إلى أن نيكول سعفان تصغر المخرج طارق العريان بأكثر من 20 عاما.

وكانت نيكول سعفان سببت صدمة لأصالة نصري في شهر ديسمبر الماضي، بعد أن اكتشفت الأخيرة صورة تجمعها بطليقها، طارق العريان في إحدى السهرات، والتي وصفتها بأنها "أقسى صورة".

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