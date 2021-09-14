"فيك أب" أول فيلم للقطاع الخاص في سوريا بعد توقف لسنوات





يعود القطاع الخاص إلى إنتاج الأفلام السينمائية في سوريا بعد سنوات على التوقف، وذلك عبر فيلم "فيك أب" بطولة الفنان السوري أيمن زيدان ونخبة من فناني سوريا الفيلم الذي بدأت عمليات تصويره من إخراج أحمد إبراهيم أحمد وإنتاج شركة "سراب" للإنتاج الفني، يعد أول فيلم سينمائي للقطاع الخاص ينتج منذ سنوات.





ونقلت وكالة "سانا" عن زيدان أن "الفيلم سيكون بوابة لعودة السينما الخاصة في سوريا" وأضاف أنه "سينافس الأعمال السينمائية في العالم العربي لامتلاكه الأدوات الكافية للنجاح"





وقال زيدان إن الفيلم ينتمي إلى الكوميديا العائلية ويقوم على جملة مفارقات طريفة، وإنه سيجسد فيه دور سالم وهو صاحب شركة ثري يسعى لإنجاب طفل ويقوم من أجل ذلك بمحاولات كثيرة من تعدد الزوجات واللجوء للمشعوذين والدجالين.



