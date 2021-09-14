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حفل "Met Gala" يشهد الإطلالة الأغرب لكيم كارداشيان في تاريخها

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:21 ص
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
أحمد جمال أحمد
حفل Met Gala يشهد الإطلالة الأغرب لكيم كارداشيان في تاريخها

شهدت مدينة نيويورك أمس عودة فعاليات الاستعراض الأضخم للأزياء والموضة، حفل "مت جالا" الذي يقام في الاثنين الثاني من سبتمبر من كل عام.

ونقلت صحيفة ديلي لقطات لأغرب الإطلالات التي ظهر بها الفنانين بالحفل، وكان أغربها لكيم كارداشيان، التي ظهرت بإطلالة رمادية دامسة، من قدمها لرأسها، أخفت بها حتى وجهها.

ولم يستدل على المصمم الخاص بإطلالة كيم، غير أن الصحيفة وصفتها بأنها الاغرب في تاريخ نجمة تليزفيون الواقع المثيرة للجدل.

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مت جالا كيم كاردشيان

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