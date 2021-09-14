حفل "Met Gala" يشهد الإطلالة الأغرب لكيم كارداشيان في تاريخها



ونقلت صحيفة ديلي لقطات لأغرب الإطلالات التي ظهر بها الفنانين بالحفل، وكان أغربها لكيم كارداشيان، التي ظهرت بإطلالة رمادية دامسة، من قدمها لرأسها، أخفت بها حتى وجهها.



ولم يستدل على المصمم الخاص بإطلالة كيم، غير أن الصحيفة وصفتها بأنها الاغرب في تاريخ نجمة تليزفيون الواقع المثيرة للجدل.



شهدت مدينة نيويورك أمس عودة فعاليات الاستعراض الأضخم للأزياء والموضة، حفل "مت جالا" الذي يقام في الاثنين الثاني من سبتمبر من كل عام.