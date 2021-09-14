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"ارتفاع الحرارة وأتربة".. حالة الطقس في البحرين اليوم

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 14-9-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته  إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

حالة الطقس اليوم في البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم، الثلاثاء، في مملكة البحرين سيكون حاراً نسبياً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ويكون حسناً هذه الليلة.

وأكدت إدارة الأرصاد أن الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانًا خلال النهار.

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