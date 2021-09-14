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طقس الإمارات اليوم.. صحو بوجه عام ورطب ليلا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 14-9-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً خلال فترات النهار.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أنه من المحتمل تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر جنوباً، وعن حالة الطقس خلال فترات الليل فيصبح رطبا.

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