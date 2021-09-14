Advertisements

اعرف تفاصيل حالة الطقس في الكويت اليوم

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق14-9-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الكويت

قال مركز الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس الإثنين حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

وأكد مركز الارصاد اليوم الثلاثاء، أن الطقس ليلًا سيكون مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة .

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ يوم

معلول يشترط على الأهلي للتجديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. العثور على جثة مُسن بمياه النيل بني سويف

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان يستعد لتوجيه صفقة جديدة لبرشلونة

منذ 41 دقيقة

موسيماني يبلغ الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على غيابات ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

سيراميكا ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

07:42 م

غضب في الأهلي بسبب بيرسي تاو وصدمة جديدة

07:32 ص

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

01:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements