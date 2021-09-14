حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بهذه المحافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا مهما يكشف عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر لعام 2021.





حالة الطقس اليوم

- انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

- يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء ليلا.

- تشهد البلاد نشاط رياح وخاصة مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد.

- فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية بالسلوم ومطروح تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا البحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.





درجات الحرارة اليوم

- القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة

- الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة

- مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة

- سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة

- قنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة

- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة