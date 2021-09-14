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حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بهذه المحافظات
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:22 ص
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا مهما يكشف عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 14 من سبتمبر لعام 2021.
حالة الطقس اليوم
- انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.
- يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء ليلا.
- تشهد البلاد نشاط رياح وخاصة مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد.
- فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية بالسلوم ومطروح تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا البحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.
درجات الحرارة اليوم
- القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة
- الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة
- مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة
- سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة
- قنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة
- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة