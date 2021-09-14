ننشر آخر موعد لتقدم المقبولين بالجامعات الخاصة وسداد المصروفات

حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير التفاصيل الكاملة لمتابعينا الكرام المتعلقة بآخر موعد لتقدم المقبولين بالجامعات الخاصة وسداد المصروفات، ننشر لكم آخر موعد في السطور التالية:





(آخر موعد لتقدم المقبولين بالجامعات الخاصة وسداد المصروفات)





كشفت وزارة التعليم العالى، عن آخر موعد لتقدم المقبولين بالجامعات الخاصة وسداد المصروفات، معلنة أنه يجب على الطلاب المتقدمين للقبول بالجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى والتي تم إعلان نتائجها أمس سرعة التوجه للجامعة المرشح لها لاستيفاء الأوراق المطلوبة.





وأكدت الوزارة أنه يجب على الطلاب سداد المصروفات وفقًا للوائح المنظمة لكل جامعة، حتى يوم الخميس الخميس 16/9/2021.





ومن جهتها، أوضحت الوزارة، انه في حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات يعتبر ترشيحه لاغيًا ولا يحق له التقدم لأي جامعة خاصة في أي مراحل تنسيقية تالية.

واعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، وذلك بترشيح 30220 (ثلاثين ألفًا ومائتين وعشرين) طالبًا فى هذه المرحلة في وقت سابق.