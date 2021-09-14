تامر عاشور يتحدث عن تفاصيل فشله في دراسة التربية الموسيقية





كشف الفنان تامر عاشور، تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية، والتعليمية، مشيرًا أنه لن يُوفق في التربية الموسيقية، وتم رفده منها، وأنه من خريجي كلية التجار الخارجية.



وقال تامر عاشور خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية: " أنا اترفضت من كلية تربية موسيقية، لأنها كانت فيها عملي فلم أنجح بها، وتخرجت بعدها من تجارة خارجية".



كما تحدث تامر عاشور عن أعماله الغنائية التي قدمها خلال مشواره الفني، موضحًا أنه يغني منذ وقت قديم، ومنهم أغنية كلموها عني، والتي مر عليها نحو 14 عاماً.



وأضاف تامر عاشور:"غنيت أغنية كلموها عني من 14 سنة، وكان عندي حينها21 أو 22 سنة، الأغنية نزلت عام 2006، أنا عندي 5 أو 6 ألبومات".



وتابع تامر عاشور عن تقديمه لعدد ليس كبيرًا من الألبومات قائلًا:"أنا مش بلحق أعمل حاجة في سنة، ممكن أعمل ألبوم كل سنة ونصف أو سنتين".



