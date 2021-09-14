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وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار قندهار

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:36 ص
مساعدات
مساعدات
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بوصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار قندهار.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

 

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مساعدات قندهار طالبان

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