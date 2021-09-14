الطالع الفلكى الثّلاثَاء 14/9/2021..صَرَاحَة صَدِيق!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الواحدة و34 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ودَخَلَ القوس فى الثالثة و34 فجر اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 4 تُوت قبطى ، 14 أيْلُول رُومى ، 7 صَفَر، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (مَتِين ولا عِنَب زَيّى)-ليه بس تظلم العنب؟ (حسين الشربينى من فيلم جرى الوحوش-1987)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(الشّمس فى العذراء مُقابلة نبتُون فى الحُوت - غربيّاً-تُروبِيكَال سِيسْتِمْ)

الشّمس فى العذراء فى مُقابلة/مُواجهة تامّة 180 درجة مع نبتُون فى الحُوت ، تكون هذه المُواجهة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى تمام الحادية عشرة و 21 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





نبتون يرمز للمرايا الزجاجية وشاشات التلفزيون وعليه فالصّورة المرئيّة مُعرّضة للتضخيم عن حجمها الحقيقى ما (قد) يعنى إمكانية منحنا لأنفسنا/ الأنا/ الشمس حجماً أكبر عن حجمنا الحقيقى و إضفاء المثالية على تصرفاتنا رغم أننا بشر مُعرّضون لإرتكاب الأخطاء ، من وجهة نظر إيجابيّة ولحُسن الحظ فإن بُرج العذراء مشهور بفحص التفاصيل الصغيرة وعليه فبالإمكان أن نكشف عيوب أنفسنا/الشمس من خلال تكبير صورتنا/نبتون لنرى عيوبنا بسهولة من خلال التأمل والتفكير ، أو من خلال صديق يُواجهنا بعيوبنا بصدق وصراحة وليس له هدف إلا مُحاولة إصلاح عيوبنا ، بمشيئة الله تَعَالى.









* إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم بكلماتك الحلوة ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الثور: حماية مُمتلكات العائلة لاتعنى فقط التكشير عن أنيابك ضدّ الطامعين لكن الفحص المُستمر لتلك المُمتلكات ،المال السّايب.





برج الجوزاء: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين ، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج السّرطان: عبارات إنتقاد قد تسمعها من أحدهم ، خذ المفيد منها بعيْن الإعتبار ، وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.





برج الأسد: غلّف صراحتك باللطف لتجد الأذن المُنصتة وتكون محل تقدير،إن أردت تطوير مهاراتك فلابديل عن الإنخراط فى كورس تعليمى أو مهنى فوراً.

برج العذراء: نصيحة من زوجتك أو شخص مُقرّب قد لا تقبلها لكن لا تهملها ، لا تستخف بآراء الآخرين ، لاخاب من إستشار.





برج الميزان: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والديون.





برج العقرب: ضع مشاعرك تحت السّيطرة وعامل الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم، خاطب الناس على قدر عقولهم.





برج القوس: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج الجدى: كن جاهزاً بالخطط البديلة إن صادفت المتاعب، إيد على إيد تساعد ولاعيب فى طلب المساندة مُبكراً قبل أن تخرج الأمورعن نطاق السيطرة.





برج الدّلو: لاتورّط نفسك فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بتلك الخدمة أو العلاقة، لسانك حصانك.





برج الحوت: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.







