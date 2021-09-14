باريس سان جيرمان يستعد لتوجيه صفقة جديدة لبرشلونة

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتوجيه صفقة جديدة لنظيره برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع أحد أهدافه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





باريس سان جيرمان يستهدف ضم هدف برشلونة

وبحسب موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، فإن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، يأمل في ضم صفقة مجانية جديدة، بالتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي، متوسط ميدان ميلان الإيطالي.

ودخل باريس سان جيرمان في مفاوضات مع صاحب الـ 24 عامًا، من أجل إقناعه بالانتقال إلى حديقة الأمراء عقب انتهاء عقده مع الروسونيري، بنهاية الموسم الجاري.

وضرب البرازيلي ليوناردو، سوق الانتقالات بشدة، بعدما جلب العديد من النجوم إلى العاصمة الفرنسية، باريس، ولم ينفق سوى القليل جدًا من الأموال، وهو مايرغب في تكراره في الصيف القادم.

ويحظى فرانك كيسي، باهتمام عدد من الأندية الأوروبية، مثل ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، بجانب سان جيرمان وبرشلونة.



